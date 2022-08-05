Звезда теперь делится личным после выхода популярного сериала

Звездная актриса Кристина Асмус перед итоговым показом сериала "Люся" сравнила себя с героиней Ниной, которую сыграла на экране. Многие решили, что тут Кристине даже стараться не пришлось – она просто решила побыть собой. Однако сама знаменитость с таким утверждением не согласна.

Кристина и ее Нина – небо и земля: к примеру, Асмус принципиально не употребляет спиртное и всегда вела здоровый образ жизни. И никогда не находилась в интимной близости с представителями слабого пола, с которыми едва знакома. Да и каблуки с платьями не переносит. А вот ее героиня – "сумасшедшая оторва", в отличие от нее самой.

Однако успехом у мужчин Кристина пользуется: ее руки и сердца в жизни просили неоднократно.

"Мне делали предложение несколько раз в жизни", – уточнила звезда.

Ранее мы рассказывали, сколько времени потребовалось Даниле Козловскому и Кристине Асмус, чтобы успешно отыграть двух любовников в постельной сцене для фильма "Люся".