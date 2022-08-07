Что стряслось со звездой, никто не знает

Телеведущая Лариса Гузеева выложила в социальных сетях фотографию в самом натуральном виде – на этот раз звезда обошлась "без прикрас".

Сам снимок, вызвавший шок среди поклонников и прочих, опубликовал телеграм-канал "Немалахов". Само фото, по всей вероятности, является скриншотом, сделанным во время видеообращения Гузеевой к публике в признанной эктремистской в России социальной сети.

В своем обращении Лариса заявляет, что ее совершенно не волнует, какого мнения публика о ее внешности. Хотя некоторые (скорее всего, недоброжелатели) заприметили подплывшие глаза и обгоревший лоб.

"Злыдням, как всегда все возвращаю, мне не надо", – резюмировала Лариса.

А коллега Ларисы Роза Сябитова заявила, что пока что не знает, когда возввращаться к съемкам культовой телепередачи "Давай поженимся" – она находится во временном отпуске, и никаких сигналов от продюсеров Первого канала пока не получала.