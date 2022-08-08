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Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев не прошел мимо очередных высказываний Андрея Макаревича о населении России – фронтмен "Машины Времени" заявил, что его теперь совершенно не волнует местное население , от которого он в шоке – считает, что россиянам нужно ставить диагноз.
Фадеев уточнил, что никогда не обращал внимания на покинувших РФ звезд, однако промолчать на этот раз не смог.
"Никогда не обращал внимания на коллег, уехавших и наперебой унижающих население моей страны. Но, в данном случае, не могу молчать, потому что это очень созвучно с тем, что говорил некий доктор Менгеле (немецкий врач, проводивший опыты на узниках Освенцима в годы Второй мировой – прим. ред,) , который хотел понять, что с нами не так", – высказался Максим.
Музыкант уверен, что к старости Макаревич возомнил себя чуть ли не Богом – страдает нарциссизмом, из-за чего со снобизмом относится к окружающим и искаженно воспринимает собственное "я".
"Вы неверно себя воспринимаете. Все, что вы сделали в искусстве – весьма посредственно. Я вам говорю это как музыкант", – высказался Максим.
Те самые слова Макаревич произнес в эфире одной из израильских радиостанций. Не так давно музыкант заявил, что возвращаться в Россию не собирается.
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