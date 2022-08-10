Правда, без мужа

Примадонна уже практически полгода не живет в России. Однако пошли слухи, что уже в сентябре Алла Борисовна собирается вернуться домой – спустя три недели. А измениться за такой срок успело многое: ее супруг Максим Галкин оскандалился и стал нежелательным лицом для местной публики. Однако дом есть дом – скоро и детям пора в школу.

В конце августа, говорят в окружении исполнительницы, Алла собирается с детьми уже вернуться в Москву. А про мужа ничего не говорит. Пока что, считают близкие друзья певицы, Максим будет выступать перед публикой в разъездах. А уже осенью, на каникулы, все вернутся в Израиль.

"Пока у Максима концерты по миру, жена с детьми будет дома. А потом – решат, где жить", – говорят в окружении вокалистки.



И сам Раймонд Паулс рассказывал, что коллега собирается в неполном семейном составе вернуться в Москву.

Ранее появилась новость, что Примадонна купила себе барокамеру за три миллиона рублей. Однако забрать устройство из-за отъезда невозможно.