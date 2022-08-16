Озверевшая Барановская устроила драку на дне рождения сына - видео

Озверевшая Барановская устроила драку на дне рождения сына - видео
Блия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Звезда вышла из себя

Известная российская телеведущая Юлия Барановская вовсе не боится в этой жизни никого и ничего, а во время празднования дня рождения сына звезда сумела доказать это на глазах у множества людей.

Сыну светской львицы Арсению исполнилось десять лет. На торжестве Юля неожиданно решила помериться силами с соперницей, устроив с ней драку, уточняет РИА ФАН.

Бой, правда, сопровождался гулким хохотом и смешками самих участниц – Юля облачилась в дутый костюм сумоиста, изрядно позабавив зрителей, передает "Пятый канал".

Соперница в ответ заявила, что все поединки с Барановской можно разрешать таким же образом – с весельем с смехом. Жаль лишь тех, кто не способен этого понять. Хотя на шоу "Мужское/Женское" она нередко пререкается с гостями программы – как и ее коллега Александр Гордон.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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