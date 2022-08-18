С мужем пришлось расстаться

Практически целых полгода Настя Каменских загорала с мужем Потапом в Испании, где у них имеется собственное жилье. На днях звезда вернулась на Украину – и совершенно одна. Теперь исполнительница хита "Не пара" льет слезы и не знает, как ей свыкнуться с произошедшим.

Оказалось, что пара вынужденно рассталась на неопределенный период – Потап разъезжает по странам с концертами, супруга уже ждет его дома.

После возвращения на родную Украину Настя расплакалась – только когда приехала, осознала, как скучала по родной земле и дому.

"Здесь наша яблоня, которая в этом году уродилась. В 2021 году она нее дала яблок, а сейчас дала. И я расплакалась", – призналась Настя журналистам.

В Европе Каменских выступала с концертами, которые давала на условиях благотворительности. Впрочем, от нелестных выпадов украинских соотечественников это не спасло – нашлась и язвительная публика, и возмущеные люди, которые стали обвинять пару в том, что те повели себя "как крысы, бегущие с тонущего корабля". Однако затем сам Потап отметился антироссийскими частушками.