Юный коллектив был у Примадонны как бельмо на глазу

Известный музыкальный критик Сергей Соседов вновь порассуждал на тему творчества (или исполнения песен) Аллы Пугачевой, стравнив ее со многими современниками, с которыми Примадонне приходилось делить сцену десятилетия назад.

Соседов рассказал, что Примадонна была в достаточно напряженных отношениях с директором "Ласкового мая" Андреем Разиным – Юра Шатунов с коллегами в перестроечные годы собирал стадионы, гастролируя по всему Союзу. А успех, как известно – предмет ревности.

Более того, Шатунов с продюсером получали чемоданы денег за собственные выступления. Алла Борисовна, рассказывает Соседов, в те годы имела куда более скромный заработок. И та сама решила все проверить.

Непонятно, о какой проверке идет речь, и чем завершилась вся история. Соседов утверждает, что Алла Борисовна долгое время возмущалась успехом "Ласкового мая" – те зарабатывали в советские годы неприлично большую сумму.

А недавно мы рассказывали, почему Примадонна молчит о специальной военной операции.