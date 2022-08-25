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Известный музыкальный критик Сергей Соседов вновь порассуждал на тему творчества (или исполнения песен) Аллы Пугачевой, стравнив ее со многими современниками, с которыми Примадонне приходилось делить сцену десятилетия назад.
Соседов рассказал, что Примадонна была в достаточно напряженных отношениях с директором "Ласкового мая" Андреем Разиным – Юра Шатунов с коллегами в перестроечные годы собирал стадионы, гастролируя по всему Союзу. А успех, как известно – предмет ревности.
Более того, Шатунов с продюсером получали чемоданы денег за собственные выступления. Алла Борисовна, рассказывает Соседов, в те годы имела куда более скромный заработок. И та сама решила все проверить.
Непонятно, о какой проверке идет речь, и чем завершилась вся история. Соседов утверждает, что Алла Борисовна долгое время возмущалась успехом "Ласкового мая" – те зарабатывали в советские годы неприлично большую сумму.
А недавно мы рассказывали, почему Примадонна молчит о специальной военной операции.
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