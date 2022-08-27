Оказалось, что певица в РФ уже довольно давно

После отъезда, который занял полгода, Примадонна решила вернуться домой, в Россию, как и обещала. Информацию уже успела подтвердить журналистам концертный директор звезды Елена Чупракова. Однако известно, что исполнительница не собирается выступать дома с концертами. Впрочем, последние годы она и так не поет.

В социальных сетях уже появилось видозапись, опубликованная другом певицы Игорем Гуляевым. Артистка ногой распахивает дверь роскошного авто и с широкой улыбкой выходит из машины, заявляя, что в столице уже довольно давно – просто никак не могла сообщить об этом на публику.

"А ты читаешь, что меня нет?" – загадочно спрашивает Алла Борисовна.

73-летняя певица выглядит довольно свободно: туника, джинсы и темные очки. Работали над Аллой профессионалы, судя по тому, как держится макияж с укладкой. Значит, звезда долго готовилась перед тем, как опубликовать ролик.

А не так давно мы рассказывали, как Пугачева взъелась на "Ласковый май", с которым пыталась бороться за народную популярность.