Артисты с Незалежной вдруг резко настроились против России, указал ведущий

Украинская эстрада, которую российский слушатель помнит еще с советских годов, вызывает массу вопросов из-за своей позиции по поводу обострения ситуации в Донбассе (а ныне и позиции ВСУ в регионе). Телеведущий Андрей Норкин напомнил в эфире "Места встречи" о том, что взгляды некоторых звезд из Незалежной являются тревожным звоночком – таким, что этих музыкантов можно уже и не слушать.

Норкин напомнил, что отметилась антироссийскими кричалками и Верка Сердючка. Валерий Меладзе направо и налево раздавал интервью, говоря о "немытой России" – хотя и продолжает тут же выступать.

Норкин не считает, что украинская эстрада хоть чего-нибудь значит сегодня для российских слушателей. Ряд звезд, такие как Ротару, либо вообще не являются украинцами с этнической точки зрения, либо зарабатывают в России, которую так упрямо клеймят. Ну а эстрадный исполнитель Николай Гнатюк удостоен отдельного упоминания.

"Слушать его, при всем уважении, уже никто на теплоходе не станет. Сколько же нужно в себя опрокинуть, чтобы вспомнить о его песнях?" – задается вопросом Андрей.

А недавно Норкин проехался по Анне Нетребко, которая публично отреклась от России.