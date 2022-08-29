"Аморальная старушка": россияне объявили бойкот Пугачевой

"Аморальная старушка": россияне объявили бойкот Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Рады появлению Примадонны не все

Алла Борисовна буквально недавно вернулась в Москву после шестимесячного отсутствия – прогулялась по городу, сфотографировалась с зеваками, которые захотели запечатлеть себя  на память со звездой, и рассказала о том, почему уехала – лечилась и отдыхала.

Певица сообщила, что в других странах она набралась сил, а здесь же будет приводить в порядок мысли – не только свои, но и остальных. Выступать с концертами Примадонна не намерена. По слухам, Алла Борисовна вместе с супругом Максимом Галкиным намерена продать замок в Грязи.

Россияне же такой долгий срок, кажется, от певицы отвыкли. Приняли с теплотой Пугачеву не все. Кое-кто в соцсетях пожелал певице в самом скором времени вернуться туда, откуда она прилетела.

"Аморальная старушка. Зря сюда приехала", "И где ей выступать? Кого-то она интересует еще на сцене?", "Оставьте ее уже, пусть живет на обломках истории. Время истекло. Пусть доживает, может нести любую ерунду", – пишут разгневанные пользователи.

Возвращение звезды оценила и артистка Людмила Поргина, которая не поняла, что означает стремление Аллы "навести порядок в головах" у россиян.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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