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Певица Вера Брежнева удивила поклонников своей внешностью – публика теперь беспокоится за состояние своей фаворитки. Непонятно, что стало причиной таких изменений: некоторые говорят, что все дело в плохом настроении из-за предполагаемого кризиса в отношениях с супругом Константином Меладзе, остальные списывают все на возраст.
Вера выложила фотографию без фильтров и макияжа. Больше всего публику поразило обвисшее лицо и худоба певицы.
А телеграм-канал "Немалахов" заявил, что с возрастом у певицы проявляется таким образом гравитационный птоз – никуда не деться.
Сама Брежнева в социальных сетях объяснила, что теперь такая каждый день – уставшая и понурая.
Вера опубликовала ранее еще более депрессивный пост – заявила, что в ее окружении все меняются. А жизнь уже не та, что была пару месяцев назад.
Все больше экспертов начинают трезво смотреть на ситуацию