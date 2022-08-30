Брежнева с обвисшим лицом шокировала публику

Брежнева с обвисшим лицом шокировала публику
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Поклонники бьют тревогу: не случилось ли чего со звездой "ВИА Гры"?

Певица Вера Брежнева удивила поклонников своей внешностью – публика теперь беспокоится за состояние своей фаворитки. Непонятно, что стало причиной таких изменений: некоторые говорят, что все дело в плохом настроении из-за предполагаемого кризиса в отношениях с супругом Константином Меладзе, остальные списывают все на возраст.

Вера выложила фотографию без фильтров и макияжа. Больше всего публику поразило обвисшее лицо и худоба певицы.

А телеграм-канал "Немалахов" заявил, что с возрастом у певицы проявляется таким образом гравитационный птоз – никуда не деться.

Сама Брежнева в социальных сетях объяснила, что теперь такая каждый день – уставшая и понурая.

Вера опубликовала ранее еще более депрессивный пост – заявила, что в ее окружении все меняются. А жизнь уже не та, что была пару месяцев назад.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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