Без исполнения золотых хитов деньги не приплывут

На одном из недавних концертов исполнительница Лайма Вайкуле решила совершенно неожиданно выступить с парочкой русскоязычных песен. Продюсер Леонид Дзюник уверен, что тут нет повода для удивления: звезда прекрасно знает, что в свое время прославилась именно в России благодаря своим известным хитам – несмотря на позицию исполнительницы, которая недавно вышла на сцену с флагом Украины.

Без песен на великом и могучем, уверен продюсер, Лайму на этом свете никто и не вспомнит. Да и денег ей иным способом на жизнь не заработать.

"Без России никуда, получается. Кризис завершится, ведь он не будет длиться вечность", – высказался продюсер в комментариях для журналистов.

По всей видимости, выступление, в котором звезда советской и латвийской сцены спела пару песен на русском, прошлом в Юрмале на празднике микрорайона Каугури. Там Лайма вспомнила на радость публике свои самые известные хиты, порадовав слушателей. Хотя зрители большую часть времени проявляли сдержанность – подпевали звезде лишь единицы.