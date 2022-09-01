Журналисты все врут, заявила агент

Менеджер актрисы театра и кино Кристины Асмус Мария Нисанова дала комментарий по поводу информации об административном деле о дискредитации Вооруженных сил России, фигурантом которого стала знаменитость.

Нисанова не стала давать подробности по поводу инцидента – в крайне лаконичной форме она заявила, что информация не соответствует действительности.

"Не верьте слухам", – приводит "Лента.ру" заявление агента звезды.



Ранее "Утро" писало, что правоохранительные органы возбудили административное дело – медиа ссылаются на картотеку Тверского районного суда Москвы. Пока что непонятно, что стало поводом и какие конкретные метериалы размещала звезда. Однако еще в феврале Асмус сделала пост, который, по некоторым данным, может относиться к спецоперации на Украине.