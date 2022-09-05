"Старые штиблеты": артист из "Уральских пельменей" странно пошутил над Пугачевой – видео

"Старые штиблеты": артист из "Уральских пельменей" странно пошутил над Пугачевой – видео
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Возвращение примадонны обернулось скандалом

Недавно известная российская певица Алла Пугачева вернулась на Родину. Почти полгода она вместе с семьей и мужем Максимом Галкиным провела за границей. Своим мнением по поводу неоднозначного поведения артистки в родном государстве поделился знаменитый юморист Андрей Рожков.

Как известно, сразу после возвращения в Россию Алла Борисовна объявила, что первым делом хотела бы "набить кое-кому морду". Оказалось, речь идет о телеведущем Владимире Соловьеве, который резко осудил ее за молчание, а мужа Галкина за антироссийскую позицию.

Рожков записал видеоролик, в котором высмеял угрозы Пугачевой. Он с юмором предположил, что Алла Борисовна хотела побить именно его. Мол, такое заявление могло быть реакцией на старую юмористическую зарисовку, в которой артист попросил у певицы "старые штиблеты сорокалетней давности" для выступления на сцене, передает "Пятый канал".

Комик заявил, что Пугачевой не стоит принимать все близко к сердцу и расстраиваться из-за подобной ерунды. Впрочем, поклонники юмориста считают, что таким образом он тонко намекнул на стенания знаменитости из-за смерти Михаила Горбачева. В некрологе артистка в частности подчеркнула, что выступает против насилия в политике.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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