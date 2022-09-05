Кандидатура известной ведущей устраивает не всех

Продюсер Владимир Гинзбург заявил, что руководство Первого канала, вполне вероятно, найдет замену известной Ларисе Гузеевой, которую сделали недавно ведущей телепроекта "Голос 60+". Боссы ищут более подходящего кандидата – не все критики смогут принять Ларису ввиду отсутствия достаточной компетенции. Гузеева, все-таки, артистка несколько иного формата, и тянуть на себе массовые проекты не привыкла.

"Голос" блистательно вел в свое время Дмитрий Нагиев, от которого почему-то отказались. Топил и харизмой, и своим юмором. Гузеева, несмотря на все заслуги и регалии, в этом отношении коллеге проигрывает.

Продюсер уверен, что спасти рейтинг "Голоса" сможет только Нагиев. Однако возвращать его, похоже, никто не собирается. Да и точно узнать причину, по которой Дмитрий остался за бортом, неизвестна. "Первый" кратко сообщил зрителям, что после годов работы телеведущий захотел взять "творческую паузу".

А недавно Гузеева выложила фото без всяких прикрас – к неудовольствию публики.