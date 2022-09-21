Лера Кудрявцева показала реакцию сына на частичную мобилизацию

Лера Кудрявцева показала реакцию сына на частичную мобилизацию
Лера Кудрявцева. Фото: Moscow Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая с ужасом наблюдает за происходящим на международной арене

Решение российского лидера Владимира Путина объявить о частичной мобилизации многих повергло в шок. Однако необходимо понимать, что агрессия коллективного Запада, который действует руками киевских боевиков, фактически не оставила Кремлю выбора. Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева решила рассказать, как в ее семье восприняли важную новость.

В первую очередь, звезда подчеркнула, что сама очень сильно переживает из-за событий, которые развернулись на международной арене. Очевидно, что мировая безопасность находится под угрозой, ряд стран делают все для того, чтобы раскачать мировое пространство и дестабилизировать его.

Решение о частичной мобилизации заставило Кудрявцеву сильно понервничать. Она обратилась к сыну, чтобы узнать его мнение по сложившейся ситуации. Стоит отметить, что 32-летний Жан Ленюк, как настоящий мужчина, спокойно отреагировал на вынужденное решение властей.

"А что тут думать? Надо значит надо", – лаконично написал молодой человек на соответствующий вопрос Кудрявцевой.

Ранее "Утро" делилось подборкой реакций других стран на резонансное решение властей Российской Федерации.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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