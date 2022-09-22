Газманов собрался ехать на фронт

Газманов собрался ехать на фронт
Олег и Родион Газмановы. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Однако умудряется хранить интригу

Музыкальный исполнитель Родион Газманов выступил в социальных сетях с поддержкой в отношении отправившихся на выполнение задач в рамках специальной военной операции россиян, добавив, что в скором времени, быть может, "увидится" с военными.

Певец пожелал сил и удачи военнослужащим на передовой, добавив, что верит в Россию и в самих россиян, которым порекомендовал отставить панику и прочтение "паникерских пабликов".

Газманов-младший также заявил, что людям необходимо полагаться на собственный разум и никого не позволять "сбивать себя с пути".

Ранее мы писали, что во время концертов перед российскими военнослужащими в Сирии Олег Газманов нарвался на конфликт с военными – исполнитель, по некоторым данным, проигнорировал правила безопасности.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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