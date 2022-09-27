У Примадонны "мужицкий" характер

Блогер и психолог Вероника Степанова заявила, что исполнительница Алла Пугачева притягивает к себе лиц с нетрадиционной ориентацией. Однако сама она отличается от своих протеже и воздыхателей, хотя и обладает той чертой, которая так и манит богему.

Во-первых, считает психолог, Алла Борисовна, что называется, бунтарка – уже с 14 лет начала курить. В ней присутствует "мужицкая часть", которая глушит женственное "я". Примадонне свойственен и разгульный, веселый образ жизни: выпивки, хабалистость и компанейство с папироской в зубах, считает блогер.

Алле, добавила психолог, приходилось до некоторых пор сдерживать свою импульсивность, которая разрущала ее организм. Лишь с возрастом, уже в немолодые годы она смогла взять себя в руки после появления на свет детей. До них Алла Борисовна могла и порядочно пригубить, считает Степанова.

Степанова добавила, что остальные звезды боятся открыто критиковать Пугачеву – чтобы не оказаться в немилости, пишет РИА ФАН.

По слухам, Алле Борисовне вежливо предложили успокоиться люди сверху – якобы с Примадонной уже договорились.