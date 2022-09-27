Странную любовь геев к Пугачевой объяснила психолог

Странную любовь геев к Пугачевой объяснила психолог
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
У Примадонны "мужицкий" характер

Блогер и психолог Вероника Степанова заявила, что исполнительница Алла Пугачева притягивает к себе лиц с нетрадиционной ориентацией. Однако сама она отличается от своих протеже и воздыхателей, хотя и обладает той чертой, которая так и манит богему.

Во-первых, считает психолог, Алла Борисовна, что называется, бунтарка – уже с 14 лет начала курить. В ней присутствует "мужицкая часть", которая глушит женственное "я". Примадонне свойственен и разгульный, веселый образ жизни: выпивки, хабалистость и компанейство с папироской в зубах, считает блогер.

Алле, добавила психолог, приходилось до некоторых пор сдерживать свою импульсивность, которая разрущала ее организм. Лишь с возрастом, уже в немолодые годы она смогла взять себя в руки после появления на свет детей. До них Алла Борисовна могла и порядочно пригубить, считает Степанова.

Степанова добавила, что остальные звезды боятся открыто критиковать Пугачеву – чтобы не оказаться в немилости, пишет РИА ФАН.

По слухам, Алле Борисовне вежливо предложили успокоиться люди сверху – якобы с Примадонной уже договорились.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Зеленский отдал новый приказ ВСУ на фоне мобилизации в России

Президент поручил идти в активное наступление

Жертвы и раненые: в школе Ижевска прогремела стрельба

Нападавший был одет в майку с нацистской символикой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей