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Блогер и психолог Вероника Степанова заявила, что исполнительница Алла Пугачева притягивает к себе лиц с нетрадиционной ориентацией. Однако сама она отличается от своих протеже и воздыхателей, хотя и обладает той чертой, которая так и манит богему.
Во-первых, считает психолог, Алла Борисовна, что называется, бунтарка – уже с 14 лет начала курить. В ней присутствует "мужицкая часть", которая глушит женственное "я". Примадонне свойственен и разгульный, веселый образ жизни: выпивки, хабалистость и компанейство с папироской в зубах, считает блогер.
Алле, добавила психолог, приходилось до некоторых пор сдерживать свою импульсивность, которая разрущала ее организм. Лишь с возрастом, уже в немолодые годы она смогла взять себя в руки после появления на свет детей. До них Алла Борисовна могла и порядочно пригубить, считает Степанова.
Степанова добавила, что остальные звезды боятся открыто критиковать Пугачеву – чтобы не оказаться в немилости, пишет РИА ФАН.
По слухам, Алле Борисовне вежливо предложили успокоиться люди сверху – якобы с Примадонной уже договорились.
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