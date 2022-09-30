Травма на всю жизнь: психолог рассказал о проблемах у детей Пугачевой

Травма на всю жизнь: психолог рассказал о проблемах у детей Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Двойняшек перевозят то в одну страну, то в другую

Наследники Аллы Борисовны Пугачевой – Гарри и Лиза Галкины – могут превратиться в психически неуравновешенных людей однажды из-за стрессов, которые связаны с постоянными переездами из России в Израиль и обратно. Такого мннения придерживается психолог Илья Саглиани.

Эксперт пояснил, что двойняшки таким образом начинают тревожиться еще сильнее обычного: дети банально могут нервничать и переживать от того, что приходится прекращать общение с друзьями и адаптироваться к новым жизненным условиям.

Пока дети находятся в раннем возрасте. Непонятно, как ситуация в дальнейшем на них отразится в подростковые годы. Факт остается фактом: негативный отпечаток наложен. А травма на психологическом уровне может остаться на всю жизнь.

Детям, продолжил психолог, критически необходим комфорт с ясным будущим. Вместо этого их бросают от страны к стране. В сознании ребенка проявляется непонятно что.

"Характер может меняться, как и эмоциональный фон", – заключил психолог.

Ранее мы делились роликом, на котором Примадонна спешно покидает Россию.

Источник: Экспресс газета • Требует проверки
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