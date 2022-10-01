Пугачева продает свой замок за миллиард рублей

Пугачева продает свой замок за миллиард рублей
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
И забирает документы друзей из школы

Самая обсуждаемая персона среди обозревателей светской хроники решила оборвать все мосты с Россией – Алла Пугачева решила выставить на продажу свой замок в Грязи суммой в миллиард рублей. Сумма достаточно скромная, по меркам СМИ. И оказалось, что для этого певица и возвращалась домой, в Россию. К тому же, нужно было забрать документы Гарри и Лизы из школы.

Сумма в миллиард рублей – достаточно большая для того, чтобы сразу же найти покупателя. За домом певица оставила временно присматривать внука Никиту Преснякова.

А знакомые Аллы Борисовны, родители одноклассников детей Примадонны, утверждают, что последняя потребовала у директора школы собрать информацию обо всех личных делах своих деток – и табель успеваемости, и грамоты с медицинскими картами, и награды. Видимо, руководство первой московской гимназии успело все в срок – недаром Примадонна платила за обучение своих наследников три миллиона рублей в год.

А недавно психолог заявил, что от постоянных переездо наследники Аллы Борисовны могут однажды превратиться в нервных людей с неустойчивой психикой.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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