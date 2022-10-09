До такой ахинеи еще никто не додумывался

Телеведущий Борис Корчевников отреагировал на теракт, который произошел на Крымском мосту. Инцидент со взрывом дорожного полотна конструкции и гибелью троих человек актер связывает с вмешательством божественных сил, которых, по мнению Бориса, разгневало поведение Филиппа Киркорова – ранее тот устраивал перфоманс с крестом во время своего концерта.

Борис уверен: небеса пришли в гнев из-за богохульства звезд и решили отомстить.

"Проплясал Филипп на кресте, и началось. Буквально на следующий день в Давыдовом броде было сожжено большое скопление нашей техники. А дальше пошло и пошло. Сегодня – Крымский мост. В книге святого Николая Сербского "Война и Библия" все досконально об этом сказано. В причинах неудач и проигрышей он на первое место поставил богохульство. Почему у нас решили, что подобное пройдет безнаказанно?!" – пишет Корчевников.

Напомним, ранее Борис разрыдался на фоне иконостаса в эфире "Соловьев Live", назвав нежелающих отправляться на фронт соотечественников "тленом" и "мусором".