Меладзе посоветовал Корчевникову убираться с российского телевидения

Меладзе посоветовал Корчевникову убираться с российского телевидения
Борис Корчевников. Фото: t.me/tv_360ru
Певец никогда не придет на передачу к журналисту, которого откровенно недолюбливает

Звездный исполнитель Валерий Меладзе высказался по поводу генерального директора телеканала "Спас", ведущего передачи "Судьба человека" на "России 1" Бориса Корчевникова, заявив, что таким персонажам точно не должно быть места в российском телевидении.

Меладзе уверен, что Борис проявляет натуральное ханжество, пытаясь под предлогом благочестия отравить умы молодых поколений – и вместе с тем неким образом тщательно "смакует все подробности" из жизни селебрити.

"За его мягкой личиной кроется желание залезть под кожу. Он с огромным удовольствием смакует все подробности! Не собираюсь менять свое мнение. Знаю, что такова его работа, но ведь он испытывает от этого кайф", – высказался Меладзе.

Ранее Корчевников заявил о некой причастности Филиппа Киркорова в участившихся атаках ВСУ на приграничные с Украиной российские регионы, заявив, что тот навел на россиян гнев Божий своими "богохульными плясками" с крестом. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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