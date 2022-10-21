"Сексуальная кошечка": вывалившая пышный бюст Ваенга произвела фурор

"Сексуальная кошечка": вывалившая пышный бюст Ваенга произвела фурор
Елена Ваенга. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
45-летняя певица выглядит потрясающе

Любимица публики, популярная российская певица Елена Ваенга чаще ассоциируется у зрителя с образом строгой артистки с потрясающим голосом. Однако, на самом деле, в первую очередь, Елена – привлекательная женщина, которая одним своим видом может будоражить сознание мужской части поклонников.

Так, красотка произвела настоящий фурор в интернет-пространстве, выложив пикантный кадр. На свежем снимке певица одета в роскошное платье с экстремально глубоким декольте. Откровенный наряд позволяет во всех подробностях рассмотреть пышный бюст певицы и полюбоваться ее "ложбинкой греха".

Стоит отметить, что кадр поднял настоящую волну обсуждений в Сети. Восторженные поклонники засыпали Елену Ваенгу эмоциональными комплиментами.

"Елена Прекрасная", "Сексуальная кошечка", "Хочется смотреть и рассматривать", "Шикарная женщина", – пишут восхищенные интернет-пользователи.

Фото: соцсети

Поклонники посоветовали артистке почаще появляться на публике в пикантных нарядах – певице, есть что показать, ее формы продолжают волновать фантазию поклонников.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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