"Попахивает национализмом": Веру Брежневу требуют признать иноагентом

"Попахивает национализмом": Веру Брежневу требуют признать иноагентом
Вера Брежнева. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Из-за одной песни

Глава общественной организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин активно занимается российскими селебрити. На этот раз дело касается исполнительницы Веры Брежневой. 

Недавно общественник попросил Генеральную прокуратуру признать певицу Наталью Ветлицкую иностранным агентом. А позднее написал еще одно заявление в орган – на Веру Брежневу.

Как пишет "Московский комсомолец", причина кроется в свежем музыкальном творчестве исполнительницы. Общественник уверен, что в одной из последних песен певица позволила себе некие "определенные ассоциации", которые касаются украинского национализма.

Обращение по поводу Брежневой направлено самому генеральному прокурору Игорю Краснову.  Сама певица еще не давала комментариев на эту тему.

У самой Веры хватает проблем в личной жизни, о чем она нередко сообщает верным поклонникам.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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