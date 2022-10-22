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Артистка Вера Брежнева, которая угодила сразу в несколько скандалов в России, перешла определенную черту в отношениях с россиянами, считает продюссер Павел Рудченко. Об этом сообщает "Пятый канал".
По словам медиа-менеджера, ничего удивительного в том, что знаменитость сменила сценическое имя на Vera нет – она использовала его давно, оно достаточно интернациональное, и бренд "Вера Брежнева" давно себя дискредитировал – его пора похоронить на российских просторах.
"Может, пытается обнулить эту историю, может быть, даже и меняет свою точку зрения, дабы облегчить себе путь на эстраду", – заявил он.
Так Рудченко отреагировал на новую композицию Брежневой, исполненную на украинском языке – до этого знаменитость отказывалась на нем петь, поскольку не считала себя украинской исполнительницей.
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