Звезда возмутила народ новой выходкой

Артистка Вера Брежнева, которая угодила сразу в несколько скандалов в России, перешла определенную черту в отношениях с россиянами, считает продюссер Павел Рудченко. Об этом сообщает "Пятый канал".

По словам медиа-менеджера, ничего удивительного в том, что знаменитость сменила сценическое имя на Vera нет – она использовала его давно, оно достаточно интернациональное, и бренд "Вера Брежнева" давно себя дискредитировал – его пора похоронить на российских просторах.

"Может, пытается обнулить эту историю, может быть, даже и меняет свою точку зрения, дабы облегчить себе путь на эстраду", – заявил он.

Так Рудченко отреагировал на новую композицию Брежневой, исполненную на украинском языке – до этого знаменитость отказывалась на нем петь, поскольку не считала себя украинской исполнительницей.

В России после публикации песни "Вышиванка" потребовали признать иноагентом. В тексте заметили националистический подтекст из-за упоминаний двух цветов на вышиванке – красного и черного, которые считаются символами одной запрещенной в российском пространстве группировки.