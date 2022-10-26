"Деньги не пахнут": устроившая бойкот россиянам Сердючка вдруг запела на русском

"Деньги не пахнут": устроившая бойкот россиянам Сердючка вдруг запела на русском
Верка Сердючка. Фото: Maxim Burlak/www.globallookpress.com
И не где-то там, а во Львове

Известный музыкальный критик Павел Рудченко считает, что Андрей Данилко решил изменить собственным принципам ради заработка: когда надо, решил спеть и по-русски.

Не так давно соцсети облетел ролик, где Верка Сердючка поет для жителей украинского Львова "Я не поняла" – на русском. Многие выразили недоумение, ведь Данилко регулярно выступал с критикой в адрес россиян и обещал забыть о песнях для русскоязычных. Но объяснение тому есть, уверен Рудченко: Андрею пришлось ради денег.

Сердючка, кажется, пообещала поддерживать собственную власть. А для планомерной поддержки было бы весьма логично отказаться от использования русского языка. В ином случае, уверен продюсер, речь идет о "лицемерии чистой воды".

"Вроде и говорит, что русскую речь нужно из обихода исключать, с другой – не боится денег, которые предлагаются за песни на русском языке", – объяснил продюсер.

Хотя, отметил Рудченко, удивительно, как при такой логике Данилко испытывает неприязнь к России и россиянам.

Об украинских артистах, у которых проснулись "принципы" после СВО, ранее высказался телеведущий Андрей Норкин.

Источник: Народные новости ✓ Надежный источник
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