А мог бы поучиться у остальных благодарности к Родине

После отъезда Примадонны и ее супруга Максима Галкина* в Израиль в России не утихают споры, которые все так же горячи как среди обывателей, так и в тусовке селебрити. Артисты продолжают разносить бежавшую пару, которая облила грязью Россию и своих соотечественников.

Генеральный директор телеканала "Спас" и просто очень хороший телеведущий Борис Корчевников заявил, что поступок Максима оказался для него совершенной неожиданностью – такой подлянки он от коллеги совершенно не ждал. Напротив, бывший телеведущий Первого канала должен был благодарить родную страну, где так преуспел.

Именно благодаря "родной земле", заявил Корчевников, Максим построил себе "шикарный дворец".

"И он ни слова не сказал в поддержку людей. Неожиданность", – негодует Борис.

А не так давно Корчевников обвинил Филиппа Киркорова в теракте на Крымском мосту, устроенном украинскими спецслужбами – якобы болгарский красавец прогневал небеса из-за своих богохульных плясок на концерте.

*признан иностранным агентом в РФ