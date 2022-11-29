Скинувшая одежду Волочкова засветила розовую мохнатку: откровенное фото

Знаменитость порадовала свою подругу

Анастасия Волочкова является обладательницей пышных форм – спустя годы после ее карьеры в балете знаменитость обрела выдающийся бюст. До этого из-за особенностей профессии ей приходилось оставаться миниатюрной, что сказывалось и на размерах груди. Теперь же артистка носит бюстгалтеры, которые выбирают дамы с пышными округлостями.

Недавно ее подруга Анна Семенович запустила свою линейку нижнего белья для тех, кто с трудом подбирает себе что-то красивое в магазине. Отрекламировать одежду она попросила балерину, которая с радостью согласилась – в своих соцсетях Волочкова опубликовала фото, на котором демонстрирует все достоинства продукции.

Звезда облачилась в брючный костюм, который немного скинула в районе туловища. На ней был надет прозрачный бюстгалтер, который подчеркивал ее выдающиеся формы. На голове при этом у нее почему–то оказался розовый мохнатый парик.

Волочкова отметила, что некоторые комплекты она теперь будет носить – ей очень понравилось, как все смотрится на ее фигуре.

Ранее Волочкова опубликовала провокационное фото из бани. Звезда широко расставила ноги и закрыла все банным веником. Врачи предупреждают, что ее увлечение подобными процедурами может привести к печальным последствиям, однако сама балерина в беседе с "Пятым каналом" заявила, что прекрасно знает, что ей можно, а что нельзя.