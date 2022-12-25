Куда пропали Данилец и Моисеенко после призыва к миру между Россией и Украиной

Раскрыто местоположение известных артистов

Больше года назад артисты Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, известные в России как дуэт "Кролики", выпустили клип, посвященный украинской власти. В нем они прошлись по каждому президенту страны, включая Владимира Зеленского. После февраля о звездах ничего не было слышно, знакомые рассказали, что произошло с юмористами во время конфликта.

Украинский актер Виктор Андриенко в одном из недавних интервью заявил, что до сих пор Данилец и Моисеенко находятся на территории Украины. По его словам, сейчас они дают в стране благотворительные концерты, однако не сказал, на что именно идут с них сборы – поддержку армии или мирного населения.

До начала СВО юмористы попали в опалу в собственной стране из-за политической позиции. Они призывали к миру и дружбе между Россией и Украиной, считая, что все заявления о вероятной войне – попытка скрыть грабежи и разруху в стране. На этом фоне их концерты на украинских площадках были запрещены, но они продолжали высказывать свою позицию, к примеру, выпуская новые песни.