Названа ахиллесова пята отправленных Киеву "несокрушимых" американских Patriot

Комплексы оказались весьма уязвимы

Некоторое время назад вашингтонская администрация с пафосом объявила, что поддержит украинских боевиков очередным траншем денег. Также Соединенные Штаты готовы предоставить украинцам мощные зенитно-ракетные установки Patriot. Однако, по мнению представителей экспертного сообщества, вооружение не столь неуязвимо, как хотят представить американские власти.



Своим мнением на этот счет поделился опытный специалист Пол Иддон, сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей". Эксперт заявил, что самым слабым местом комплекса является малая мобильность.

По мнению американца, именно эту негативную характеристику комплекса могут использовать наши военные, передает телеканал RT. Дело в том, что при обнаружении ЗРК его оперативное уничтожение весьма вероятно. Для того чтобы переместить установку в безопасное место, требуются дополнительные силы.

Как поясняет телеканал "360", для работы одной такой батареи необходимы всего три специалиста, а вот чтобы переместить ее на новое место и заново настроить все компоненты, нужны уже до 90 человек.

По мнению американского эксперта, такими сложностями с мобильностью комплекса обязательно воспользуются вооруженные силы Российской Федерации.