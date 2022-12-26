Названа ахиллесова пята отправленных Киеву "несокрушимых" американских Patriot

Названа ахиллесова пята отправленных Киеву "несокрушимых" американских Patriot
Фото: Hunini. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66405072
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Комплексы оказались весьма уязвимы

Некоторое время назад вашингтонская администрация с пафосом объявила, что поддержит украинских боевиков очередным траншем денег. Также Соединенные Штаты готовы предоставить украинцам мощные зенитно-ракетные установки Patriot. Однако, по мнению представителей экспертного сообщества, вооружение не столь неуязвимо, как хотят представить американские власти.

Своим мнением на этот счет поделился опытный специалист Пол Иддон, сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей". Эксперт заявил, что самым слабым местом комплекса является малая мобильность.

По мнению американца, именно эту негативную характеристику комплекса могут использовать наши военные, передает телеканал RT. Дело в том, что при обнаружении ЗРК его оперативное уничтожение весьма вероятно. Для того чтобы переместить установку в безопасное место, требуются дополнительные силы.

Как поясняет телеканал "360", для работы одной такой батареи необходимы всего три специалиста, а вот чтобы переместить ее на новое место и заново настроить все компоненты, нужны уже до 90 человек.

По мнению американского эксперта, такими сложностями с мобильностью комплекса обязательно воспользуются вооруженные силы Российской Федерации.

Источник: Forbes ✓ Надежный источник
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