Вынужденные меры оказались высокоэффективными

Зарубежные эксперты с большим вниманием наблюдают за событиями, происходящими на территории украинского государства. Каждый шаг наших военных командиров подвергается тщательному анализу. Так, стратегия, избранная генералом армии Сергеем Суровикиным, получила высокую оценку у британских экспертов.



Разумеется, специалисты из Соединенного Королевства весьма недовольны тем, что армии нашей страны удается удерживать ведущие позиции в украинском конфликте. Однако британцы вынуждены констатировать успехи Вооруженных сил России.

Отмечается, что действия Суровикина резко снизили шансы Вооруженных сил Незалежной осуществить успешное наступление на Южном направлении. В частности, речь идет о решении командующего группировкой российских войск в зоне СВО укрепить линию обороны и передислоцировать войска из Херсона.

Таким образом, готовящееся зимнее контрнаступление незалежных боевиков фактически обречено на провал. Впрочем, эксперты отмечают, что некоторые западные специалисты все еще верят в возможный скорый успех украинских вояк.

К слову, ранее журналисты "Пятого канала" опубликовали самые эпичные видеоролики из зоны спецоперации за сутки.