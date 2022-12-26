Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Зарубежные эксперты с большим вниманием наблюдают за событиями, происходящими на территории украинского государства. Каждый шаг наших военных командиров подвергается тщательному анализу. Так, стратегия, избранная генералом армии Сергеем Суровикиным, получила высокую оценку у британских экспертов.
Разумеется, специалисты из Соединенного Королевства весьма недовольны тем, что армии нашей страны удается удерживать ведущие позиции в украинском конфликте. Однако британцы вынуждены констатировать успехи Вооруженных сил России.
Отмечается, что действия Суровикина резко снизили шансы Вооруженных сил Незалежной осуществить успешное наступление на Южном направлении. В частности, речь идет о решении командующего группировкой российских войск в зоне СВО укрепить линию обороны и передислоцировать войска из Херсона.
Таким образом, готовящееся зимнее контрнаступление незалежных боевиков фактически обречено на провал. Впрочем, эксперты отмечают, что некоторые западные специалисты все еще верят в возможный скорый успех украинских вояк.
К слову, ранее журналисты "Пятого канала" опубликовали самые эпичные видеоролики из зоны спецоперации за сутки.
Президент дал свою оценку происходящему
Слаженная работа бойцов позволяет добиваться успехов