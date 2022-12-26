Ловкий план Суровикина заставил Запад скрежетать зубами

Ловкий план Суровикина заставил Запад скрежетать зубами
Сергей Суровикин. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вынужденные меры оказались высокоэффективными

Зарубежные эксперты с большим вниманием наблюдают за событиями, происходящими на территории украинского государства. Каждый шаг наших военных командиров подвергается тщательному анализу. Так, стратегия, избранная генералом армии Сергеем Суровикиным, получила высокую оценку у британских экспертов.

Разумеется, специалисты из Соединенного Королевства весьма недовольны тем, что армии нашей страны удается удерживать ведущие позиции в украинском конфликте. Однако британцы вынуждены констатировать успехи Вооруженных сил России.

Отмечается, что действия Суровикина резко снизили шансы Вооруженных сил Незалежной осуществить успешное наступление на Южном направлении. В частности, речь идет о решении командующего группировкой российских войск в зоне СВО укрепить линию обороны и передислоцировать войска из Херсона.

Таким образом, готовящееся зимнее контрнаступление незалежных боевиков фактически обречено на провал. Впрочем, эксперты отмечают, что некоторые западные специалисты все еще верят в возможный скорый успех украинских вояк.

К слову, ранее журналисты "Пятого канала" опубликовали самые эпичные видеоролики из зоны спецоперации за сутки.

Источник: Finanacial Times ✓ Надежный источник
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