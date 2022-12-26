Армия России мощным ударом разнесла ремонтную базу ВСУ

Армия России мощным ударом разнесла ремонтную базу ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Военные ежедневно выполняют задачи спецоперации

Представители главного оборонного ведомства нашей страны на ежедневной основе отчитываются об успехах, которые достигнуты на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Сегодня, 26 декабря, стало известно, что высокоточным ударом Вооруженные силы Российской Федерации разгромили ремонтную базу украинских боевиков.

Стратегически важный объект находился в районе Краматорска. В момент удара на базе проходили обслуживание две машины реактивной системы залпового огня HIMARS, а также две "Гвоздики" и пять Д-30.

Кроме того, наши военнослужащие продолжают успешное наступление на Донецком направлении. Вооруженными силами России были взяты новые выгодные рубежи.

На Купянском направлении в ходе ожесточенных боев были ликвидированы до 20 незалежных вояк. Также уничтожены диверсанты-разведчики, которые занимались преступной деятельностью на территории Луганской народной республики.

В Донецкой народной республике уничтожена мощная артиллерийская система М777. Именно из этой машины украинские боевики вели обстрелы мирных жителей Донецка.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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