Оскандалившаяся Вайкуле публично обратилась к россиянам

Оскандалившаяся Вайкуле публично обратилась к россиянам
Лайма Вайкуле. Фото: Grigirii Goryachev/www.globallookpress.com
Заплеванная певица заговорила на русском

Певица Лайма Вайкуле решила обратиться к россиянам после того, как запятнала себя позором из-за громких слов о том, как "кормила" весь Советский Союз, не получая ни копейки в свой карман – и наполняя бюджет страны миллионами.

Исполнительница хитов Раймонда Паулза смогла, тем не менее, удивить россиян. Певица записала послание поклонникам по случаю Рождества.

Лайма обратилась ко всем, к кому испытывает любовь – и даже к хейтерам, заявив, что поздравляет всех с рождественскими праздниками. И не на каком-то, а на великом и могучем.

"Одним словом, я вас всех очень люблю и поздравляю. Будьте здоровы", – заявила певица.

Напомним, после появления на публике с украинским флагом певица сильно оскандалилась – о Лайме писали все медиа, несмотря на то, что собрала звезда на пресловутом концерте полтора человека. Однако затем звезда заявила, что на пике своей карьеры у нее на содержании были все советские филармонии. 

Кстати, после скандального заявления на Лайму обрушились с критикой коллеги по цеху – громко пожурил ее Юрий Антонов, заявивший, что с Вайкуле пришло время попрощаться навсегда.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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