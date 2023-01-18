"С большим сожалением сообщаем": Удовиченко больше нет

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
В последнее время все спектакли, в которых ранее принимала участие Лариса Удовиченко, играет другая актриса. Вместо нее на сцене появляется Татьяна Абрамова. Официальных причин такой ротации в театре не объясняли. Тем не менее, журналистам стало известно, что 67-летняя артистка столкнулась с тяжелым недугом.
Источники в окружении Удовиченко рассказали, что звезда долгое время лежала обездвиженной в кровати – она повредила позвоночник во время съемок. Говорить публично о своем состоянии артистка не хотела.
Во всех спектаклях, где она играла, ее вырезали – там знаменитости больше нет. Зрители не увидят ее на сцене, как минимум, до весны, поскольку травма крайне серьезная.
Как правило, в такой ситуации пациентов фиксируют на кровати, ведь любое неверное движение может обернуться смещением позвонков. Для Удовиченко это является отдельной проблемой из-за возраста.
Информацию о недуге актрисы подтвердили в Карелии, где должны были показать представление с ее участием.
"С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Спектакль состоится, тур не отменяется, но будет проведена замена артистки", – говорится в объявлении.
Ранее похожий показ уже провели в Санкт-Петербурге. Спектакль обернулся скандалом: половина зрителей вышла из зала из-за демонстрации цветов украинского флага.
Чиновник позволил себе ругательство
Бывший советник Кучмы рассказал, как власти пытаются скрыть интересный факт от населения Незалежной