"С большим сожалением сообщаем": Удовиченко больше нет

В театре знаменитости уже нашли замену

В последнее время все спектакли, в которых ранее принимала участие Лариса Удовиченко, играет другая актриса. Вместо нее на сцене появляется Татьяна Абрамова. Официальных причин такой ротации в театре не объясняли. Тем не менее, журналистам стало известно, что 67-летняя артистка столкнулась с тяжелым недугом.

Источники в окружении Удовиченко рассказали, что звезда долгое время лежала обездвиженной в кровати – она повредила позвоночник во время съемок. Говорить публично о своем состоянии артистка не хотела.

Во всех спектаклях, где она играла, ее вырезали – там знаменитости больше нет. Зрители не увидят ее на сцене, как минимум, до весны, поскольку травма крайне серьезная.

Как правило, в такой ситуации пациентов фиксируют на кровати, ведь любое неверное движение может обернуться смещением позвонков. Для Удовиченко это является отдельной проблемой из-за возраста.

Информацию о недуге актрисы подтвердили в Карелии, где должны были показать представление с ее участием.

"С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Спектакль состоится, тур не отменяется, но будет проведена замена артистки", – говорится в объявлении.

Ранее похожий показ уже провели в Санкт-Петербурге. Спектакль обернулся скандалом: половина зрителей вышла из зала из-за демонстрации цветов украинского флага.