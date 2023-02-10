Звезда "Клона" показала стянутые между ног трусы: откровенное фото

Звезда "Клона" показала стянутые между ног трусы: откровенное фото
Фото: сериал "Клон"
Знаменитость похвасталась пышными ягодицами

Джованна Антонелли, прославившаяся после выхода на российском телевидении сериала "Клон", даже спустя 20 лет с момента премьеры выглядит отлично. Бразильянка старается поддерживать форму, поэтому регулярно занимается спортом. 

Артистка предпочитает отдыхать на пляже, где смело хвастается своими формами в миниатюрных купальниках, которые откровенно подчеркивают самые выдающиеся ее части тела – к примеру, ягодицы. Они то ли в силу природных данных, то ли от регулярных упражнений у Антонелли получились достаточно пышными, из-за чего бикини выглядит на ней эффектно.

В своих соцсетях недавно она опубликовала снимок, на котором позирует в вязанном купальном костюме. Знаменитость развернулась к камере задом, слегка обернувшись – на первом плане оказались ее подтянутая спина и округлый зад. Трусы от купальника стянуло между ног Джованны, поэтому вид был довольно провокационным.

Фото: соцсети

"Это самая красивая женщина в Бразилии", "Как перестать тобой восхищаться", "Очень сексуально", – написали люди в комментариях.

Фотографии Джованны Антонелли, на которых она позирует без одежды, пользуются большой популярностью в Сети. Недавно знаменитость показывала снимок, на котором позирует без лифчика. Он собрал больее 259 тыс лайков пользователей. Также звезда "Клона" хвасталось своей фигурой в бикини, засветив перетянутую трусами промежность.

новости партнеров

Довели: в России нашли повод задействовать ядерное оружие на Украине

НАТО постепенно повышает ставки в конфликте

Путин резко осадил вякнувшего против России чиновника - видео

Главу страны смутило отношение к собственному государству

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей