Звезда "Клона" показала стянутые между ног трусы: откровенное фото

Знаменитость похвасталась пышными ягодицами

Джованна Антонелли, прославившаяся после выхода на российском телевидении сериала "Клон", даже спустя 20 лет с момента премьеры выглядит отлично. Бразильянка старается поддерживать форму, поэтому регулярно занимается спортом.

Артистка предпочитает отдыхать на пляже, где смело хвастается своими формами в миниатюрных купальниках, которые откровенно подчеркивают самые выдающиеся ее части тела – к примеру, ягодицы. Они то ли в силу природных данных, то ли от регулярных упражнений у Антонелли получились достаточно пышными, из-за чего бикини выглядит на ней эффектно.

В своих соцсетях недавно она опубликовала снимок, на котором позирует в вязанном купальном костюме. Знаменитость развернулась к камере задом, слегка обернувшись – на первом плане оказались ее подтянутая спина и округлый зад. Трусы от купальника стянуло между ног Джованны, поэтому вид был довольно провокационным.

"Это самая красивая женщина в Бразилии", "Как перестать тобой восхищаться", "Очень сексуально", – написали люди в комментариях.

Фотографии Джованны Антонелли, на которых она позирует без одежды, пользуются большой популярностью в Сети. Недавно знаменитость показывала снимок, на котором позирует без лифчика. Он собрал больее 259 тыс лайков пользователей. Также звезда "Клона" хвасталось своей фигурой в бикини, засветив перетянутую трусами промежность.