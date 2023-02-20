Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Разлад в браке Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова не был вызван неверностью артистки. Раньше ходили слухи, что именно отношения с Максимом Галкиным* поставили окончательную точку в союзе знаменитостей. В действительности оказалось, что их отношения стали рушится еще раньше по вине супруга.
В недавнем выпуске шоу "Маска" Филипп Киркоров сделал признание. Он вспомнил, как ушел от Пугачевой всего с одним чемоданчиком вещей, практически без денег. Тогда, по его словам, он переживал очень тяжелый период в жизни.
Беседа началась с обсуждения перспективной невесты для Алексея Воробьева, которая скрывается под костюмом "Шаурмы". Она заявила, что "на лево" не ходит. В ответ Киркоров отметил, что это не про него – именно из-за его неверности и распался единственный брак в его жизни.
"Я всегда налево ходил", – отметил он.
С кем именно артист изменял Пугачевой он не рассказал, сообщает РИА ФАН.
После развода Киркоров признавался, что причина краха брака кроется именно в нем – якобы он постоянно испытывал терпение супруги, окончательно сел на шею. В итоге она от него ушла к другому.
Сейчас Алла Пугачева проживает вместе с новым избранником в Израиле, однако значительную часть времени она проводит в компании своих детей вдали от мужа – он находится в постоянных разъездах. При этом в последнее время ее состояние стало ухудшаться, появились слухи, что звезда страдает от онкологии.
Наши бойцы уверенно перемалывают противника
Американцы продолжают создавать образ империи зла вокруг Москвы