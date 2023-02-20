Постоянные измены мужа Пугачевой стали достоянием общественности

Знаменитость сам сделал признание

Разлад в браке Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова не был вызван неверностью артистки. Раньше ходили слухи, что именно отношения с Максимом Галкиным* поставили окончательную точку в союзе знаменитостей. В действительности оказалось, что их отношения стали рушится еще раньше по вине супруга.

В недавнем выпуске шоу "Маска" Филипп Киркоров сделал признание. Он вспомнил, как ушел от Пугачевой всего с одним чемоданчиком вещей, практически без денег. Тогда, по его словам, он переживал очень тяжелый период в жизни.

Беседа началась с обсуждения перспективной невесты для Алексея Воробьева, которая скрывается под костюмом "Шаурмы". Она заявила, что "на лево" не ходит. В ответ Киркоров отметил, что это не про него – именно из-за его неверности и распался единственный брак в его жизни.

"Я всегда налево ходил", – отметил он.

С кем именно артист изменял Пугачевой он не рассказал, сообщает РИА ФАН.

После развода Киркоров признавался, что причина краха брака кроется именно в нем – якобы он постоянно испытывал терпение супруги, окончательно сел на шею. В итоге она от него ушла к другому.

Сейчас Алла Пугачева проживает вместе с новым избранником в Израиле, однако значительную часть времени она проводит в компании своих детей вдали от мужа – он находится в постоянных разъездах. При этом в последнее время ее состояние стало ухудшаться, появились слухи, что звезда страдает от онкологии.

*признан иноагентом