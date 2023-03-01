Оголенная Нюша опубликовала откровенное фото: мужчины в восторге

Оголенная Нюша опубликовала откровенное фото: мужчины в восторге
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость похвасталась своими формами

Певица Нюша (Анна Шурочкина) старается внимательно следить за своей фигурой – после измены мужа она не может позволить себе выглядеть плохо, поскольку адюльтер тот объяснил плохим внешним видом супруги после рождения малыша. Сейчас же артистка родила второго ребенка, сумев сохранить отличные параметры.

В своих соцсетях она часто хвастается фигурой в откровенных купальниках. Знаменитость не стесняется показывать упругий живот и подтянутые бедра своим подписчикам – те, в свою очередь, одаривают звезду массой комплиментов.

Недавно Нюша опубликовала на своей странице фотографию, на которой предстала оголенной. Певица встала боком к зеркалу, выгнулась в районе бедер, похваставшись своим телом в практически неразличимом бикини. Снимок она сделала в косметологическом кабинете после процедур.

Фото: соцсети

Фотография была опубликована в других соцсетях – люди отметили в комментариях, что артистка выглядит очень сексуально. В основном, такие замечания сделали мужчины. 

Нюша замужем за Игорем Сивовым, генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта. У них завязались отношения в тот момент, когда мужчина был женат – от второго брака у него есть двое детей. Сейчас артистка с супругом воспитывают дочь и сына. 

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