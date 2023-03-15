Популярную телеведущую погнали с НТВ

Продюсеры не спешат комментировать информацию

Последним героем выпуска программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" оказалась Лариса Рубальская. В эфир выпуск вышел еще 11 марта. А позднее программа пропала. Что именно случилось, непонятно. Рейтинги у передачи высокие, после каникул шоу традиционно возвращали в эфир НТВ.

Вместо "Секрета на миллион" телепродюсеры решили крутить в это же время "Страну талантов". Что стало причиной изменений, неясно. Непонятна и дальнейшая судьба передачи с Лерой, передает "Радио 1".

Телеграм-каналы пишут, что завсегдатаем телеканала стала Надежда Бабкина, заседающая в жюри "Страны талантов". Ей готовят еще один проект. А вот Кудрявцева из сетки вещания куда-то пропала, пишет РИА ФАН.

К слову, и руководство НТВ еще не выступало с официальной информацией.