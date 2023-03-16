"От тебя не ждали": Лера Кудрявцева в цветах флага Украины устроила скандал

"От тебя не ждали": Лера Кудрявцева в цветах флага Украины устроила скандал
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие считали звезду за патриотку

В социальных сетях разгорелся очередной скандал. На этот раз в центре внимания оказалась знаменитая российская телеведущая Лера Кудрявцева. Девушка решила показать, как готовится к очередным съемкам, однако невинная на первый взгляд публикация вызвала волну хейта у некоторых интернет-пользователей.

Все дело в том, что особенно придирчивые фанаты Кудрявцевой усмотрели провокацию в ее наряде. Артистка облачилась в брючный костюм ярко-желтого цвета, а на ноги имела неосторожность надеть туфли синего оттенка.

Стоит отметить, что сейчас уровень подозрительности в российском обществе зашкаливает. Многие с негодованием наблюдают за предавшими Родину звездами и боятся, что их ряды пополнят любимые артисты.

Фото: соцсети

Даже простое сочетание желтого с синим теперь может привести к грандиозному скандалу. В комментариях люди накинулись на Леру с требованием объясниться.

"Лера, прекрати!", "И она туда же?", "От тебя не ждали", – пишут разгоряченные интернет-пользователи в комментариях.

Впрочем, среди фанатов Кудрявцевой нашлось немало сдержанных людей, которые назвали агрессивных комментаторов параноиками.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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