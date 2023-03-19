Новый удар: Ахеджакову унизили после увольнения из театра

Новый удар: Ахеджакову унизили после увольнения из театра
Фото: кадр YouTube
Артистку решили приютить на Рублевке

Известная шоу-вумен Алена Кравец утверждает, что готова предложить работу угодившей скандал Лии Ахеджаковой. По ее словам, она уже договорилась с соседями по Рублевке, чтобы устроить актрису в местный детский центр, где она бы могла преподавать ученикам актерское мастерство.

Кравец уверяет, что деньги Ахеджаковой будут платить хорошие – примерно 20 тыс рублей за час занятий. Такая сумма, считает она, будет хорошим дополнением к пенсии актрисы в 50 тысяч рублей – хватит даже на черную икру.

Однако известный музыкальный продюссер Дмитрий Ашуров считает, что такое предложение для знаменитой артистки – унижение. Мало того, что Лия Ахеджакова оказалась в эпицентре скандала из-за своей политической позиции, так и еще серьезно пострадает ее профессиональная репутация. Все же, бросок от ведущей звезды к детскому педагогу является большим ударом.

"Такая актриса всегда найдет место под солнцем. А может, просто будет сидеть на пенсии. От нее надо просто отстать", – заключил он.

Ранее о скандале вокруг Лии Ахеджаковой высказалась ее коллега по картине "Служебный роман" Светлана Немоляева. Она заявила, что свою страну нужно любить при любых ситуациях и трудиться на ее благо.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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