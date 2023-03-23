Фото с раздевшейся догола Толкалиной слили в Сеть

Фото с раздевшейся догола Толкалиной слили в Сеть
Любовь Толкалина. Фото: Natalya Loginova/www.globallookpress.com
Звезда перевозбудила фанатов, разбудив в них чувство прекрасного

45-летняя российская актриса театра и кино Любовь Толкалина облюбовала на этот раз себе для фотосессий не чистое поле, а побережье Черного моря в Крыму. Звезда разделась и побежала плескаться по холодной воде голышом.

В Сети опубликовали фото, взятое, вероятно, из социальных сетей 45-летней красотки. Предварительно заретушировали, чтобы никто не разглядел в подробностях прелести Любови. Впрочем, звезда уже собрала сотни восторженных комментариев – поклонники восхваляют ее прекрасное тело.

А недавно Любовь раззадорила мужчин своим эротичным видом без нижнего белья – "прикрылась" красотка лишь колготками в сеточку.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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