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Известная российская актриса Любовь Толкалина давно разменяла пятый десяток, но остается в великолепной физической форме. 45-летняя дива прикладывает максимальные усилия для поддержания внешнего вида и до сих пор радует публику откровенными фотосъемками. На этот раз по социальным сетям разлетелись кадры с Толкалиной без трусиков.
Звезда нашумевшего в свое время кинофильма "Антикиллер" отважилась на весьма смелую фотосессию. Артистка нарядилась в эпатажный костюм, который состоял из капроновых колготок в сетку на голое тело без белья и стильной черной кофточки.
Видимо, любимица публики пока не готова показать все самые сокровенные участки своего тела без малейшей цензуры – самое интересное место Любовь прикрыла мягкой игрушкой в виде ушастого зайца.
Стоит отметить, что поклонники артистки разделились на два лагеря. Большинство прибывают в восторге от смелости взрослой знаменитости, которая не боится демонстрировать свое идеальное тело. Однако немало поклонников считают, что в столь почтенном возрасте стоит вести себя более сдержанно.
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