Откровенные фото Любови Толкалиной без трусиков утекли в Сеть

Откровенные фото Любови Толкалиной без трусиков утекли в Сеть
Любовь Толкалина. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Тело красотки восхитило мужчин

Известная российская актриса Любовь Толкалина давно разменяла пятый десяток, но остается в великолепной физической форме. 45-летняя дива прикладывает максимальные усилия для поддержания внешнего вида и до сих пор радует публику откровенными фотосъемками. На этот раз по социальным сетям разлетелись кадры с Толкалиной без трусиков.

Звезда нашумевшего в свое время кинофильма "Антикиллер" отважилась на весьма смелую фотосессию. Артистка нарядилась в эпатажный костюм, который состоял из капроновых колготок в сетку на голое тело без белья и стильной черной кофточки.

Видимо, любимица публики пока не готова показать все самые сокровенные участки своего тела без малейшей цензуры – самое интересное место Любовь прикрыла мягкой игрушкой в виде ушастого зайца.

Фото: соцсети

Стоит отметить, что поклонники артистки разделились на два лагеря. Большинство прибывают в восторге от смелости взрослой знаменитости, которая не боится демонстрировать свое идеальное тело. Однако немало поклонников считают, что в столь почтенном возрасте стоит вести себя более сдержанно.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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