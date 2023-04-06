"Гнать поганой метлой": Вайкуле хотят запретить въезд в Россию

"Гнать поганой метлой": Вайкуле хотят запретить въезд в Россию
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка много наговорила в последнем интервью

Лайма Вайкуле дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о своем отношении к спецоперации на Украине. Знаменитость отметила, что поддерживает Киев, поскольку, по ее словам, именно он является жертвой конфликта. В такой ситуации приезжать в Россию она не намерена.

При этом артистка отметила, что российский рынок для нее не является закрытым. Она уверена, что при любой возможности сможет снова выступать в стране и ее примут с распростертыми объятиями. И отказ от визитов в Россию по ней особого удара не нанес, ведь она "страшно богата" и без этого. Также певица заявила, что терпеть не могла СССР всю свою жизнь.

Россияне остались под большим впечатлением от слов прибалтийской знаменитости. Их возмущает, что, по сути, она стала популярной в стране именно в период и Советского Союза, поэтому должна быть благодарной. На фоне таких резких высказываний ей захотели запретить въезд в Россию. По крайней мере, с такой инициативой выступил музыкальный критик Сергей Соседов.

Шоу-мен отметил, что Лайма Вайкуле оказалась неблагодарным человеком. Россияне оказали ей честь, полюбили, а она в ответ решила в них плюнуть.

"Гнать поганой метлой, чтобы никогда не приезжала. Пусть сидит в своей деревне, в своей Латвии и поет для коров. Россию она не оценила, ей здесь делать нечего",

– выпалил он.

Также Вайкуле в интервью рассказала о своем друге Валерии Леонтьеве, который в данный момент проживает в США. По ее словам, больше в Россию он не вернется, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Blitz.Center ✓ Надежный источник
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