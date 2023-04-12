Совершенно голую Шпицу случайно засняли в ванной - фото

Пикантные места знаменитости прикрыли пузырьки

Актриса Катерина Шпица сейчас находится в Апатитах. Звезда принимала там участие в съемках, которые, по ее признанию, были немного измождающими. Теперь она проходит после них реаблитацию и лечится под присмотром специалистов.

Некоторое время назад звезда признавалась, что после смены она делает оздоровительную капельницу и проходит массах. В городе она также периодически катается на лыжах и проводит активный отдых, но еще она позволяет себе расслабление в местном санатории. Компанию ей в этом составляет известная актриса Елена Воробей.

Звезды, к примеру, могут вместе принять оздоровительные ванны, не стесняясь находится в комнате совершенно без одежды. Недавно один такой кадр появился в на странице актрисы – на нем ее совершенно голую засняли в ванной. Все сокровенные детали тела Шпицы прикрывали водные пузыри.

На фото позировала и Елена Воробей, которая широко улыбалась и расставила в стороны руки.

Катерина пошутила, что после этой публикации появится множество заметок о том, что она проводит в компании коллеги романтические вечера.

Ранее Шпица показывала на своей странице фото без нижнего белья, чем невероятно порадовала мужчин.