Совершенно голую Шпицу случайно засняли в ванной - фото

Совершенно голую Шпицу случайно засняли в ванной - фото
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пикантные места знаменитости прикрыли пузырьки

Актриса Катерина Шпица сейчас находится в Апатитах. Звезда принимала там участие в съемках, которые, по ее признанию, были немного измождающими. Теперь она проходит после них реаблитацию и лечится под присмотром специалистов.

Некоторое время назад звезда признавалась, что после смены она делает оздоровительную капельницу и проходит массах. В городе она также периодически катается на лыжах и проводит активный отдых, но еще она позволяет себе расслабление в местном санатории. Компанию ей в этом составляет известная актриса Елена Воробей.

Звезды, к примеру, могут вместе принять оздоровительные ванны, не стесняясь находится в комнате совершенно без одежды. Недавно один такой кадр появился в на странице актрисы – на нем ее совершенно голую засняли в ванной. Все сокровенные детали тела Шпицы прикрывали водные пузыри.

На фото позировала и Елена Воробей, которая широко улыбалась и расставила в стороны руки.

Фото: соцсети

Катерина пошутила, что после этой публикации появится множество заметок о том, что она проводит в компании коллеги романтические вечера. 

Ранее Шпица показывала на своей странице фото без нижнего белья, чем невероятно порадовала мужчин.

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