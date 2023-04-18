Неутешительный диагноз резко изменившейся Пугачевой напугал публику

Неутешительный диагноз резко изменившейся Пугачевой напугал публику
Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Перемены во внешности видны невооруженным глазом

Недавно бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева с размахом отметила 74-й день рождения. Экс-любимица россиян всеми силами старается сохранить молодость и активно пользуется услугами пластических хирургов. Недавно Алла Борисовна выложила новые фотографии, которые ужаснули многих.

Рассматривая снимки, опытный пластический хирург Александр Вдовин заявил, что у Пугачевой однозначно есть серьезные проблемы со здоровьем. Даже умелый фотошоп не скрыл от глаз эксперта со стажем тревожные сигналы.



В первую очередь, Вдовин обратил внимание на отеки, которые явно видны на лице экс-примадонны. Такие перемены во внешнем виде могут быть связаны с грыжами и малярными мешками.

"Также отечность возникает и при наличии других, более серьезных проблем в организме", – предостерег специалист.

Вдовин подчеркнул, что Пугачевой нужно срочно пройти полное обследование. При этом звезде стоит отказаться от пластических операций. В столь почтенном возрасте они могут самым разрушительным образом сказаться на ее здоровье.

Оставшиеся верными Алле Борисовне российские фанаты очень переживают за ее состояние, о чем пишут в социальных сетях.

К слову, ранее Лев Лещенко назвал имя заменителя "Пугачевой".

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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