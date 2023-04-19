У Диброва отняли работу на "Первом" после трагедии

Телеведущего заменит молодая красотка

Несчастья в жизни знаменитого российского телеведущего Дмитрия Диброва посыпались, как из рога изобилия. Накануне, 18 апреля, стало известно, что любимец публики попал в серьезное ДТП. Теперь же выясняется, что Дибров остался без своего любимого проекта на Первом канале "Кто хочет стать миллионером?".



По имеющимся данным, вчера Mercedes Дмитрия при повороте на Звездный бульвар российской столицы задел полицейский микроавтобус. В результате аварии Дибров не пострадал, а лишь отделался легким испугом. Однако в профессиональной сфере все вышло гораздо трагичнее.



Информированные источники из светской тусовки утверждают, что Диброву уже подобрали замену на шоу-викторине из числа молодых артистов. По некоторым данным, в кресле телеведущего передачи "Кто хочет стать миллионером?" вскоре появится знаменитая певица Юлиана Караулова.



На такой шаг организаторы шоу пошли из-за необходимости обновить проект и дать ему новую жизнь. 34-летняя артистка пользуется большой популярностью у российских зрителей и отлично будет смотреться на интеллектуальной программе.



К слову, ранее молодая жена Диброва Полина поразила публику откровенными фотографиями.

