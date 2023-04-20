"Я одна на белом свете": брошенная мужем Диброва дошла до крайностей

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34-летняя модель Полина Диброва признается, что последние события в семье отражаются на ней не самым лучшим образом – на неделе ее супруг попал в ДТП с полицейским авто.
На плечи Полины свалились все бытовые вопросы. Нужно возить детей в школу и кружки, параллельно занимаясь домашними делами – дом стоит без прислуги. За один день звезда поняла, что не может одна со всем справиться, на что пожаловалась в социальных сетях.
"В последние дни на меня очень много навалилось. Полное ощущение, что я одна на всем белом свете", – распереживалась Полина.
Помощи молодой супруге телеведущего ждать неоткуда. Дмитрий, переживший аварию, уехал в командировку. Да и неизвестно, кто будет тянуть на себе бюджет семьи – по слухам, Диброва в скором времени могут уволить из телешоу "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале.
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