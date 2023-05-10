Пугачевой врезали за громкие слова про "однополчан"

Пугачевой врезали за громкие слова про "однополчан"
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Действия примадонны раздражают народ

Знаменитая российская певица Алла Пугачева стремительно потеряла свой вес в российском обществе и осталась без любви жителей нашей страны. Недавнее пафосное заявление экс-примадонны взбесило россиян. Своим негодованием они поделились в социальных сетях.

Алла Борисовна решила высказаться в святой для россиян праздник – День Победы. Она поздравила ветеранов с памятной датой. При этом Пугачева пожаловалась, что ей очень не хватает "друзей-однополчан" в этот важный и торжественный день.

Пафосные речи беглой певицы не затронули сердца россиян, а наоборот привели их в бешенство. Люди указывают, что в сложившейся ситуации слова Пугачевой выглядят лицемерно.

Люди задают резонный вопрос: где сама Пугачева в такой важный для каждого жителя нашей страны праздник. Как известно, она давно и прочно обосновалась в Израиле.

"Предали вы своих друзей и однополчан, и Родину!", "Где же вы? Почему не с народом? Почему не со страной?" – пишут раздраженные пользователи социальных сетей.

К слову, недавно главная патриотка нашей страны, актриса Яна Поплавская строго отчитала Пугачеву за возвращение в родную страну.

Источник: Слово и дело ✓ Надежный источник
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