Сенсация об интрижке Пугачевой толкнула Галкина* на поступок

Сенсация об интрижке Пугачевой толкнула Галкина* на поступок
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
В звездной семье кипят страсти

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

Интерес общественности к двум звездам российской эстрады не угасает: в социальных сетях продолжают активно обсуждать жизнь певицы Аллы Пугачевой и ее одиозного супруга Максима Галкина*. Недавний визит Аллы Борисовны на Родину произвел фурор. Даже поползли слухи, что артистка завела интрижку на стороне.

С таким заявлением выступил знаменитый шоумен Стас Барецкий. Он объявил: когда Пугачева посещала Москву, дабы проститься с покинувшим этот мир кутюрье Валентином Юдашкиным, она успела провести время с Барецким. Более того, Стас заявил, что сделал экс-примадонне предложение руки и сердца, а она якобы согласилась.

Разумеется, знающие люди предположили, что известный сплетник просто неудачно пошутил. Однако нашлись и те, кто серьезно обеспокоился за будущее звездного семейства. Артисты давно обосновались в Израиле, верные поклонники могут следить за жизнью скандальных любимцев только по сплетням и слухам.

К счастью для все еще почитающих звездное семейство фанатов, Галкин* решил развеять слухи о разладе с женой. Максим не так часто публикует свежие фотографии Аллы Борисовны, однако недавно решил побаловать поклонников и совершил поступок: он публично признался Пугачевой в любви. Максим выложил их совместную фотографию и сопроводил ее красноречивыми сердечками.

Фото: соцсети


*признан иностранным агентом на территории России

Источник: Экспресс газета • Требует проверки
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