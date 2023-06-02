Увольнение Якубовича из "Поля чудес" станет катастрофой для "Первого"

Россияне очень любят телеведущего

Российские зрители вряд ли когда-нибудь увидят нового ведущего популярной телевикторины "Поле чудес". Леонид Якубович за долгие годы "сросся" с программой – представить без него телешоу невозможно. Увольнение звезды может обернуться катастрофой для Первого канала. В этом уверен известный музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров.



Представитель светской тусовки поделился своим мнением по поводу возможной замены именитого телеведущего. Продюсер убежден, что подобное развитие событий невозможно. Даже если на место Якубовича поставят звезду масштаба Юрия Стоянова, программа перестанет быть интересной для публики.



По мнению звездного эксперта, сегодня телепрограмма держится исключительно на харизме Леонида Якубовича. Если руководство первой кнопки решит расстаться со звездным ведущим, рейтинги программы стремительно обрушатся и ее придется закрыть.

"Этот продукт только на нем и тянется. Если он уйдет, телешоу потеряет актуальность", – поделился своим мнением Дмитрий.

Ашуров добавил, что сегодня подобного рода телепередачи уже не особо интересны публике, однако люди продолжают смотреть "Поле чудес" благодаря бесконечному обаянию Якубовича.



К слову, ранее телеведущий резко высказался о тех, кто решил покинуть родное государство и обосноваться на чужбине.

